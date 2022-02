I convocati di Spalletti: Osimhen c’è, due assenze importanti! (Di domenica 20 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha da poco diramato la lista dei convocati in vista del match di lunedì sera contro il Cagliari: tra i nomi spicca sicuramente quello di Osimhen che ha recuperato dal fastidio muscolare e dunque ci sarà. Assenti, invece, Lorenzo Insigne e Zambo Anguissa. L’elenco completo: Napoli Insigne ConvocazioniPORTIERI: Marfella, Meret, Ospina DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski ATTACCANTI: Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli Lucianoha da poco diramato la lista deiin vista del match di lunedì sera contro il Cagliari: tra i nomi spicca sicuramente quello diche ha recuperato dal fastidio muscolare e dunque ci sarà. Assenti, invece, Lorenzo Insigne e Zambo Anguissa. L’elenco completo: Napoli Insigne ConvocazioniPORTIERI: Marfella, Meret, Ospina DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski ATTACCANTI: Mertens, Ounas,, Petagna

