Gf vip, altro bacio inaspettato nella notte: non solo Soleil e Delia (Di domenica 20 febbraio 2022) Gf vip, scatta il bacio inaspettato nella Casa durante la festa: non solo Soleil e Delia, altre due vip travolte dalla passione. Gf vip, il bacio inaspettato nella notte: non solo Delia e Soleil, altre due concorrenti si sono lasciata inaspettatamente andare, nessuno se l’aspettava. nella Casa è stato organizzato un “Wild party”, in cui i vipponi si sono lasciati andare a danze sfrenate in outfit tribali. Tra parei maculati, bandane e tatuaggi tutti si sono lasciati travolgere dalla musica e dall’atmosfera selvaggia. Non sono mancate, però, occasioni di lite e confronto anche in questa serata spensierata. In particolare il triangolo ... Leggi su chenews (Di domenica 20 febbraio 2022) Gf vip, scatta ilCasa durante la festa: non, altre due vip travolte dalla passione. Gf vip, il: non, altre due concorrenti si sono lasciata inaspettatamente andare, nessuno se l’aspettava.Casa è stato organizzato un “Wild party”, in cui i vipponi si sono lasciati andare a danze sfrenate in outfit tribali. Tra parei maculati, bandane e tatuaggi tutti si sono lasciati travolgere dalla musica e dall’atmosfera selvaggia. Non sono mancate, però, occasioni di lite e confronto anche in questa serata spensierata. In particolare il triangolo ...

Advertising

gianpy_italy : RT @Gianlu_BoNa1990: @RPozzolli Come tra l’altro ribadito da Antonello sulle colonne del Financial Times non più tardi di ieri…….ma vuoi me… - TuttiZangh : RT @Gianlu_BoNa1990: @RPozzolli Come tra l’altro ribadito da Antonello sulle colonne del Financial Times non più tardi di ieri…….ma vuoi me… - Roberto23186246 : RT @Gianlu_BoNa1990: @RPozzolli Come tra l’altro ribadito da Antonello sulle colonne del Financial Times non più tardi di ieri…….ma vuoi me… - Gianlu_BoNa1990 : @RPozzolli Come tra l’altro ribadito da Antonello sulle colonne del Financial Times non più tardi di ieri…….ma vuoi… - DesmoDuca : @fanpage E hanno il coraggio di chiamarlo Grande Fratello VIP !!!!! questi sarebbero Vip? ????forse il loro “VIP”ha… -