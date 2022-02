Covid oggi Piemonte, 1.519 contagi: bollettino 20 febbraio (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.519 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi (di cui 1180 a test antigenico) sono pari al 7,5% di 20.322 tamponi eseguiti, di cui 17.065 antigenici. I pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva sono 50 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1267 (+45 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 53.071. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.372.450 ( +20.322 rispetto a ieri). Sono 4, tra i quali 1 di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa ... Leggi su italiasera (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.519 ida coronavirus in, 202022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi (di cui 1180 a test antigenico) sono pari al 7,5% di 20.322 tamponi eseguiti, di cui 17.065 antigenici. I pazientiricoverati in terapia intensiva sono 50 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1267 (+45 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 53.071. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.372.450 ( +20.322 rispetto a ieri). Sono 4, tra i quali 1 di, i decessi di persone con diagnosi di-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale diventa ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Coronavirus: i dati e gli aggiornamenti del 20 febbraio I dati di oggi in Italia Le persone che hanno contratto il virus in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 12.due anni esatti da quando fu identificato il primo cittadino italiano malato di Covid - 19 ...

Come sta Mariagrazia Imperatrice, la gioia di nonna Margherita: "La tua voglia di vivere non poteva spegnersi" Sono ancora molto debole per ora ma ci tengo a farvi sapere che non si tratta di Covid ma di tutt'... Infine oggi la bella notizia che in tanti stavano aspettando: Mariagrazia sta meglio ed è uscita ...

Covid, ultime news. Quarta dose per gli immunodepressi gravi a 120 giorni dal booster Sky Tg24 La Regina Elisabetta positiva al covid, Buckingham Palace: “Sintomi leggeri” Sintomi leggeri. In una nota diramata questa mattina, Buckingham Palace ha fatto sapere che la Regina Elisabetta è positiva al covid. Her Majesty avrebbe contratto il coronavirus a seguito di un ...

Rallenta il calo dell'incidenza Nel bollettino diffuso dall'Azienda Sanitaria si registrano purtroppo ancora tre decessi per covid-19: si tratta di tre uomini, un ottantenne, un settantenne e un cinquantenne. Sono 86 i pazienti ...

