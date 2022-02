Covid, in Sicilia 4.468 i nuovi positivi, ricoveri stabili (Di domenica 20 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati in Sicilia 4.468 nuovi casi di Covid19 a fronte di 29.596 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 15,1% ieri era al 14,6%. L’isola è al terzo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 247.522 con un decremento di 937 casi. I guariti sono 5.530 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 9.263. In ospedale sono 1.279 i ricoverati, con 9 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 100, un caso in più rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo fa registrare 1.070 nuovi casi, segue Catania con 926, Messina 705, Siracusa 543, Trapani 377, Ragusa 287, Caltanissetta 213, Agrigento 253, Enna 229. L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 20 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati in4.468casi di19 a fronte di 29.596 tamponi processati. Il tasso dità sale al 15,1% ieri era al 14,6%. L’isola è al terzo posto in Italia per contagi. Gli attualisono 247.522 con un decremento di 937 casi. I guariti sono 5.530 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 9.263. In ospedale sono 1.279 i ricoverati, con 9 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 100, un caso in più rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo fa registrare 1.070casi, segue Catania con 926, Messina 705, Siracusa 543, Trapani 377, Ragusa 287, Caltanissetta 213, Agrigento 253, Enna 229. L'articolo Filodiretto Monreale.

