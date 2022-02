C’era una volta Marlon Brando: la star diventata leggenda (Di domenica 20 febbraio 2022) Raccontare la storia di un divo che ha saputo diventare leggenda in poche parole è un’impresa assai ardua. Inesauribili sono i rimandi alla sua persona, all’attore, all’uomo davanti alla macchina da presa. Il cattivo ragazzo di Hollywood, ma anche quello bello, affascinante, tenebroso e ribelle, nonché uno delle più grandi star della storia del cinema secondo l’American Film Institute. Ecco chi era Marlon Brando, un uomo che sin da bambino ha scoperto che il lieto fine delle favole non era reale. Sono i suoi genitori a metterlo davanti alla realtà nuda e cruda, o meglio suo padre che si allontana da casa e trascura la famiglia per frequentare bordelli e night club. Dopo il divorzio dei suoi genitori va a vivere con sua madre e con le sorelle a Santa Ana, in California. Ma non c’è pace per quel bambino fragile e ... Leggi su dilei (Di domenica 20 febbraio 2022) Raccontare la storia di un divo che ha saputo diventarein poche parole è un’impresa assai ardua. Inesauribili sono i rimandi alla sua persona, all’attore, all’uomo davanti alla macchina da presa. Il cattivo ragazzo di Hollywood, ma anche quello bello, affascinante, tenebroso e ribelle, nonché uno delle più grandidella storia del cinema secondo l’American Film Institute. Ecco chi era, un uomo che sin da bambino ha scoperto che il lieto fine delle favole non era reale. Sono i suoi genitori a metterlo davanti alla realtà nuda e cruda, o meglio suo padre che si allontana da casa e trascura la famiglia per frequentare bordelli e night club. Dopo il divorzio dei suoi genitori va a vivere con sua madre e con le sorelle a Santa Ana, in California. Ma non c’è pace per quel bambino fragile e ...

