Un'Olimpiade da record (Di sabato 19 febbraio 2022) Da oggi il numero diciassette non deve più spaventare, ma porta fortuna allo sport azzurro e agli italiani, che con le Olimpiadi invernali di Pechino 2022, si sono riscoperti un popolo di sciatori, esperti di curling e di carabina da biatlon. Sì, la XXIV edizione dei Giochi invernali si concluderà fra poche ore con il passaggio di bandiera e fiamma olimpica verso Milano Cortina 2026. Pechino 2022 ci ha regalato 17 medaglie – al netto delle ultime sfide della notte, come il Team Event dello sci alpino rimandato per vento alle 2 di notte del 20 febbraio – ed è già così la seconda spedizione più vittoriosa di sempre, dopo Lillehammer 1994, quando gli azzurri tornarono con 20 medaglie al collo. Giochi di ghiaccio, donne e mixed duo Molti dei 118 azzurri tornano con un sorriso, qualcuno con un rimpianto e la voglia di riprovarci. Delle 17 medaglie 9 vengono dal ghiaccio e 8 dalla neve.

