Teo Mammucari | chi è la ‘moglie’ Arianna | “Con lei sono rinato”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nella giornata del 18 luglio, il popolare presentatore, un tempo centralissimo al mondo del gossip negli anni giovanili, ha infatti salutato il sabato estivo con una notizia potenzialmente clamorosa; come rivelato su Instagram, con tanto di foto ufficiale,si sarebbe sposato, convolando a nozze con la compagna. “Oggi misposato, con pochi amici e un grande ringraziamento a Don Filippo per aver celebrato la cerimonia“, si legge sul profilo del conduttore, sotto ad una bella foto del bacio. “Un abbraccio a tutti, finalmente posso dire cheè mia moglie“. Tutto bello, eccetto un particolare: come non poteva sfuggire ai più attenti, la foto postata da Teoè falsa. Più precisamente, è una fotografia che ritrae il presentatore e attore nell’atto di baciare ...

Sono i due conduttori della nuova edizione de Le Iene , ma il loro rapporto sembra all'insegna dell'intesa anche fuori dagli studi televisivi. Belen ha parlato, insieme a, di tante cose, nel corso di una lunga intervista al settimanale Gente . La showgirl si è anche espressa per la prima volta sulla fine del rapporto d'amore con Antonino Spinalbese , con ...Il pubblico si scatenerà con l'allegria del rapper Rkomi e la simpatia irriverente di. Infine, torna lo spazio dedicato alle storie di C'è posta per te .Mammucari, all'anagrafe Teodoro Mammuccari, è nato a Roma il 12 agosto 1964. Inizia a lavorare come animatore in un villaggio turistico prima di approdare a Scherzi a parte come attore e poi come ...Nella setssa puntata saranno inoltre protagonisti, la vita e la carriera di Daniela Poggi; Irene Ferri, impegnata nella fiction di Canale 5 “Fosca Innocenti”; l’allegria di Rkomi e la simpatia ...