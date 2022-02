Studenti in piazza? Cori di 50 anni fa: questi sono fermi all'ideologia del Sessantotto (Di sabato 19 febbraio 2022) C'è un elemento che stona nelle manifestazioni di protesta degli Studenti che ieri hanno riempito le piazze italiane. Non si tratta né degli obiettivi immediati della protesta, né del profondo disagio che esprime, e neppure dei metodi che accompagnano le manifestazioni e che a volte (come ieri a Torino) sfociano in atti violenti. Protestare contro l'alternanza scuola-lavoro, prendendo spunto da due tragici avvenimenti recenti, è direi giusto se si pensa a come essa è attualmente strutturata. D'altronde, una scuola che non riesce a garantire il minimo di apprendimento ai suoi Studenti può permettersi progetti che necessiterebbero di tutt' altra base culturale? L'impressione è che ci troviamo di fronte ad una ciliegina messa su una torta che non c'è. Quanto al disagio, come immaginare che esso non venisse platealmente fuori dopo due ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) C'è un elemento che stona nelle manifestazioni di protesta degliche ieri hanno riempito le piazze italiane. Non si tratta né degli obiettivi immediati della protesta, né del profondo disagio che esprime, e neppure dei metodi che accompagnano le manifestazioni e che a volte (come ieri a Torino) sfociano in atti violenti. Protestare contro l'alternanza scuola-lavoro, prendendo spunto da due tragici avvenimenti recenti, è direi giusto se si pensa a come essa è attualmente strutturata. D'altronde, una scuola che non riesce a garantire il minimo di apprendimento ai suoipuò permettersi progetti che necessiterebbero di tutt' altra base culturale? L'impressione è che ci troviamo di fronte ad una ciliegina messa su una torta che non c'è. Quanto al disagio, come immaginare che esso non venisse platealmente fuori dopo due ...

