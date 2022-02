Stazione di Bari, omicidio: un fermo Uomo ucciso con arma da taglio (Di sabato 19 febbraio 2022) Il cadavere di un Uomo è stato rinvenuto vicino ai binari nella Stazione ferroviaria di Bari. Presentava segni di arma da taglio alla gola. Sulla base di immagini di videosorveglianza i poliziotti hanno fermato un Uomo con l’accusa di omicidio volontario. L'articolo Stazione di Bari, omicidio: un fermo <small class="subtitle">Uomo ucciso con arma da taglio</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 19 febbraio 2022) Il cadavere di unè stato rinvenuto vicino ai binari nellaferroviaria di. Presentava segni didaalla gola. Sulla base di immagini di videosorveglianza i poliziotti hanno fermato uncon l’accusa divolontario. L'articolodi: un conda proviene da Noi Notizie..

