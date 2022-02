Spalletti sull’infermeria | “Solo un giocatore può recuperare per il Barcellona”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 19 febbraio 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano, durante l’intervista in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione infortunati in casa azzurra. Ha specificato che nessuno di loro sarà recuperabile contro il Cagliari, mentre contro ilgiovedì prossimo potrebbe esserci Politano. Di seguito le sue parole: “Anguissa, Politano, Lozano e Lobotka non ci saranno contro il Cagliari, mentre con ilsi dovrà valutare. L’unico che può esserci è Politano“. Napoli, Matteo Politano (Getty Images) “Tutte le volte che ci dicono che siamo tutti succede qualcosa, meglio evitare altri ragionamenti, abbiamo ottimi giocatori e possiamo fare bene comunque”.