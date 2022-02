Sci di fondo | startlist 30 km tl Olimpiadi | orari 20 febbraio | programma | tv | streaming | pettorali italiane

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ultima gara dello sci diper leInvernali di Pechino 2022. Ma, questa volta, gli europei che vorranno vederla dovranno puntare la sveglia nella notte: è stato effettuato, infatti, un pesante anticipo, dovuto alle condizioni meteorologiche estremamente difficili. Therese Johaug riuscirà a conquistare anche questo oro nella mass start? La domanda è sulla bocca di tutti, e non v’è dubbio che le probabilità siano alte. Le rivali sono più o meno le solite, tranne una: Frida Karlsson, perché la svedese ha chiuso anticipatamente il suo passaggio in Cina. Quattro leal via, in controtendenza rispetto a quanto visto nel settore maschile, con Anna Comarella, Caterina Ganz, Cristina Pittin e Martina Di Centa pronte a provare ad occupare posizioni interessanti (non da medaglia, che è fuori portata). Sci di ...