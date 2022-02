Sci alpino, Markus Waldner sul team event: “Domani le condizioni saranno leggermente migliori. Oggi non si poteva gareggiare” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il forte vento cinese ha costretto l’organizzazione a rinviare il team event valevole per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, gara inizialmente prevista per Oggi alle ore 4:00. La prova a squadre miste si disputerà dunque Domani, domenica 20 febbraio, alle ore 2.00. “Grazie per la vostra pazienza, Oggi era impossibile gareggiare per motivi di sicurezza e di equità – ha detto il direttore di gara della FIS Markus Waldner – Per Domani le previsioni non sono molto migliori, ma leggermente migliori”. Nel frattempo, a causa di questo rinvio, molti sciatori sono stati costretti a spostare la loro partenza dalla Cina. In casa Italia Marta Bassino, Federica Brignone, Alex Vinatzer, Luca ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Il forte vento cinese ha costretto l’organizzazione a rinviare ilvalevole per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, gara inizialmente prevista peralle ore 4:00. La prova a squadre miste si disputerà dunque, domenica 20 febbraio, alle ore 2.00. “Grazie per la vostra pazienza,era impossibileper motivi di sicurezza e di equità – ha detto il direttore di gara della FIS– Perle previsioni non sono molto, ma”. Nel frattempo, a causa di questo rinvio, molti sciatori sono stati costretti a spostare la loro partenza dalla Cina. In casa Italia Marta Bassino, Federica Brignone, Alex Vinatzer, Luca ...

