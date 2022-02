Quarta dose vaccino anti-Covid in Italia, via libera dell'Aifa per gli immunodepressi (Di sabato 19 febbraio 2022) Via libera dalla Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) alla Quarta dose del vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. La Cts... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 febbraio 2022) Viadalla Commissione tecnico scientifica (Cts)'Agenziana del farmaco () alladelper i soggetti gravemente. La Cts...

Advertising

Adnkronos : 'Studi indicano che somministrazioni molto ravvicinate potrebbero essere negative per il sistema immunitario'.… - Corriere : Ricciardi: «Non buttiamo via la libertà acquisita. Sì alla quarta dose per medici e fragili» - gparagone : Mentre tutti riaprono (o pensano a come riaprire), Speranza si affida alle previsioni [sempre sbagliate] di questo… - ninoBertolino : RT @Corriere: Ricciardi: «Non buttiamo via la libertà acquisita. Sì alla quarta dose per medici e fragili» - GiorgianaAnna : @dottorbarbieri Tutti quelli con la terza dose praticamente. Si vede che gli italiani hanno la scorza troppo dura e… -