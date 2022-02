Presunte molestie scuola, conclusa occupazione studenti ++ (Di sabato 19 febbraio 2022) Si é conclusa l'occupazione da parte degli studenti dell'istituto d'istruzione superiore "Valentini - Majorana" di Castrolibero. L'iniziativa, iniziata il 3 febbraio, era stata promossa in segno di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Si él'da parte deglidell'istituto d'istruzione superiore "Valentini - Majorana" di Castrolibero. L'iniziativa, iniziata il 3 febbraio, era stata promossa in segno di ...

Advertising

lametino : Presunte molestie in liceo a Castrolibero, conclusa occupazione studenti - - giusyutano : RT @Tg3web: Tanti in corteo anche per le strade di Cosenza, dove gli studenti hanno manifestato contro le molestie insieme ai ragazzi del l… - giuliog : RT @Tg3web: Tanti in corteo anche per le strade di Cosenza, dove gli studenti hanno manifestato contro le molestie insieme ai ragazzi del l… - infoitinterno : Presunte molestie in liceo, studenti in piazza a Cosenza - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Tanti in corteo anche per le strade di Cosenza, dove gli studenti hanno manifestato contro le molestie insieme ai ragazzi del l… -