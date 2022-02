Pomezia, sequestrate 17.745 paia di ciabatte ‘tossiche’: erano di un noto brand (Di sabato 19 febbraio 2022) Quasi 18 mila paia di ciabatte in polivinilcloruro di un famoso brand, ma fabbricate in Cina, sequestrate a Pomezia perché contenti materiali tossici. Ad operare il sequestro i funzionari ADM della Sezione Operativa Territoriale di Pomezia, nel corso di alcuni controlli doganali delle merci in importazione. Nel dettaglio, gli agenti nel corso del controllo hanno sequestrato 888 cartoni contenenti 17.745 paia di ciabatte in pvc. I controlli in tema di sicurezza dei prodotti chimici in quanto tali e dei prodotti nei quali sono contenuti, hanno fatto emergere una concentrazione di “ftalati” superiore a quanto consentito dalla legge. ciabatte “tossiche” sequestrate a Pomezia Gli “ftalati” sono una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 febbraio 2022) Quasi 18 miladiin polivinilcloruro di un famoso, ma fabbricate in Cina,perché contenti materiali tossici. Ad operare il sequestro i funzionari ADM della Sezione Operativa Territoriale di, nel corso di alcuni controlli doganali delle merci in importazione. Nel dettaglio, gli agenti nel corso del controllo hanno sequestrato 888 cartoni contenenti 17.745diin pvc. I controlli in tema di sicurezza dei prodotti chimici in quanto tali e dei prodotti nei quali sono contenuti, hanno fatto emergere una concentrazione di “ftalati” superiore a quanto consentito dalla legge.“tossiche”Gli “ftalati” sono una ...

Alto tasso di sostanze tossiche nelle ciabatte, sequestro a Pomezia Sky Tg24 Sequestrate a Pomezia quasi 18mila paia di ciabatte prodotte con sostanze tossiche Sequestrati a Pomezia 888 cartoni contenenti 17.745 paia di ciabatte in pvc fatte con sostanze tossiche pericolose per la salute. Secondo quanto accertato dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e ...

Alto tasso di sostanze tossiche nelle ciabatte, sequestro a Pomezia Sequestrati 888 cartoni contenenti 17.745 paia di ciabatte in pvc di un noto brand a Pomezia. Secondo quanto accertato dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sezione ...

