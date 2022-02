Pegasus | storia del sistema di spionaggio più desiderato e temuto dell' ultimo decennio

(Di sabato 19 febbraio 2022) C'era una volta Echelon, il grande orecchio in grado di intercettare e analizzare le comunicazioni di mezzo mondo. Una rete di sorveglianza saldamente in mano alle strutture di controe ...

Il nuovo piccolo orecchio universale si chiamaed è il sistema di spionaggio che tutti vogliono. In principio fu un allevamento di polli Laha inizio a metà degli anni duemila in un ...Ai malcapitati, venivano proposti investimenti inesistenti acquistando i fondidalla Lux ... Tra questi anche il cittadino lucchese che ha perso circa 200mila euro in questa bruttache ...Il nuovo piccolo orecchio universale si chiama Pegasus ed è il sistema di spionaggio che tutti vogliono. In principio fu un allevamento di polli La storia ha inizio a metà degli anni duemila in ...BRUXELLES - La maggioranza delle forze politiche al Parlamento europeo sostengono la proposta, avanzata dal gruppo Renew Europe, di istituire una commissione d'inchiesta sullo scandalo Pegasus che ha ...