Pattinaggio artistico | Sui-Han e Tarasova-Morozov | quando il vissuto raddrizza un’intera Olimpiade

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) C’è qualcosa di particolarmente speciale dietro il risultato della gare delle coppie, ultimo atto deldi figura alle Olimpiadi di Pechino 2022. E non è soltanto legato al riscatto dei primi due team classificati, in maniera diversa i grandi delusi di PyeongChang (Sui-Han mancarono l’oro per 43 centesimi,furono autori di un suicidio sportivo piazzandosi in quarta posizione), bensì a qualcosa di più profondo e sentito: quello dei cinesi e dei russi è stata infatti una doppietta contrassegnata dall’esperienza, in cui è stata sfoggiata sul ghiaccio una sensazione diche, in qualche modo, avevamo completamente perso nei giorni scorsi, tutti viziati dalla tensione. Durante un’intervista concessa alla nostra testata un paio di anni fa, il danzatore Marco Fabbri ha trovato la frase ...