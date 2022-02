Nathaly Caldonazzo senza pietà con Jessica Selassié: “Nessuno ti vuole” (Di sabato 19 febbraio 2022) Le due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono esibite in uno scontro devastante, durante il quale sono volate parole pesantissime A distogliere l’attenzione del pubblico dal triangolo amoroso formato da Alex, Delia e Soleil ci hanno pensato Nathaly e Jessica. Queste ultime infatti, si sono rese protagoniste di un’accesissima litigata in cui entrambi hanno mostrato il loro lato più combattivo. La querelle in realtà è esplosa a seguito di un diverbio tra la Caldonazzo e Lucrezia. Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo (Instagram)In difesa di sua sorella minore, la Selassié ha puntato il dito contro l’ex di Massimo Troisi per via di un discorso legato al cibo. Stando a quanto affermato da Jessica, la cinquantaduenne ... Leggi su topicnews (Di sabato 19 febbraio 2022) Le due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono esibite in uno scontro devastante, durante il quale sono volate parole pesantissime A distogliere l’attenzione del pubblico dal triangolo amoroso formato da Alex, Delia e Soleil ci hanno pensato. Queste ultime infatti, si sono rese protagoniste di un’accesissima litigata in cui entrambi hanno mostrato il loro lato più combattivo. La querelle in realtà è esplosa a seguito di un diverbio tra lae Lucrezia.(Instagram)In difesa di sua sorella minore, laha puntato il dito contro l’ex di Massimo Troisi per via di un discorso legato al cibo. Stando a quanto affermato da, la cinquantaduenne ...

