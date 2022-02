LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo Covi a 3’20” (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Si avvicinano sempre di più i 7500 metri del Puerto de Gerafe per Miguel Angel Lopez, Alexey Lutsenko, Harold Tejada (Astana), Ivan Ramiro Sosa (Movistar), Jhonatan Narvaez, Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers), Simon Yates (Team BikeExchange), Jack Haig, Damiano Caruso, Wout Poels, Mikel Landa (Bahrain-Merida), Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), Ben O’Connor (AG2R Citroen), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros) e Cristian Rodriguez (TotalEnergies). 15.27 Nonostante oggi perderà la maglia gialla, vogliamo dire un bravo ad Alessandro Covi, che sta dimostrando di essere un corridore di ottimo LIVEllo. 15.25 Dopo tanto lavoro, si stacca Matteo Trentin. Ora è proprio Covi da solo a provare a tenere alto il ritmo nel ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 Si avvicinano sempre di più i 7500 metri del Puerto de Gerafe per Miguel Angel Lopez, Alexey Lutsenko, Harold Tejada (Astana), Ivan Ramiro Sosa (Movistar), Jhonatan Narvaez, Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers), Simon Yates (Team BikeExchange), Jack Haig, Damiano Caruso, Wout Poels, Mikel Landa (Bahrain-Merida), Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), Ben O’Connor (AG2R Citroen), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros) e Cristian Rodriguez (TotalEnergies). 15.27 Nonostanteperderà la maglia gialla, vogliamo dire un bravo ad Alessandro, che sta dimostrando di essere un corridore di ottimollo. 15.25 Dopo tanto lavoro, si stacca Matteo Trentin. Ora è proprioda solo a provare a tenere alto il ritmo nel ...

