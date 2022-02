LIVE Volta ao Algarve 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | miglior tempo per Reis sul traguardo | bene Gazzoli

(Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Riepiloghiamo, dunque, ii tempi (sinora) sul: 1 Rafael(Glassdrive-Q8-Anicolor) 41’15?37 2 Jay Vine (Alpecin Fenix) +00?30 3 Yves Lampart (Quick-Step Alpha Vinyl Team) +1’04?724 MICHELE(Astana Qazaqstan Team) +1’42?83 5 Juan José Lobato (Euskaltel-Euskadi) +1’54?48 16.26 Pronostici rispettati: Rafaelregistra ilal: 41’15?37. 16.23 Davide Cimolai ha chiuso, sul, in ritardo di 1’12” dae per Oliviero Troia, a +32?. 16.20 Cambiano le posizioni al primo riferimento: 1. Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 12’36” 2. Rafael ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Volta

... appassionati di ciclismo, benvenuti alla Direttadella quarta tappa dellaao Algarve 2022 ! Siamo arrivati al penultimo appuntamento della corsa in Portogallo. Ci troviamo, infatti, ...Facciamo dirette quasi ogni giorno online e organizziamo una decina di evential mese, perché ... al fianco di , che ha letto , persona che stimo tantissimo, per la primadopo decenni è il ...Al sessantunesimo l’Ascoli chiude definitivamente la contesa, questa volta sugli sviluppi d’un calcio d’angolo ... i primi trentacinque minuti di Ascoli Alessandria e il risultato live è di 1-0.Il Bari, capolista del torneo, arriva dalla vittoria esterna per 1-0 contro la Turris. Dall’altro lato, il Campobasso ha vinto a sua volta per 1-0 nella sfida interna con il Monopoli, portandosi a ...