LIVE Svezia-Gran Bretagna curling, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si va all’extra end, Edin avrà l’ultimo tiro (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.42 Arriva il momento degli skip. Situazione cristallizzata al momento, ma Mouat deve togliere lo stone svedese a punto nei prossimi due tiri. Edin comunque avrà l’ultima parola, con un tiro che si profila abbastanza fattibile. 10.39 A metà extra end c’è una stone svedese a punto, ma al suo fianco c’è anche un sasso britannico che potrà rivelarsi utile nel prosieguo della mano. Nessuna guardia sopra la casa. 10.37 Sundgren è perfetto in avvio di extra end. Si complica la situazione per Mouat e compagni.. 10.35 Primi tiri in cui la Gran Bretagna piazza guardie centrali, mentre la Svezia prova a spostarle lateralmente (senza poterle bocciare) in modo da avere più spazio per l’ultimo ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42 Arriva il momento degli skip. Situazione cristallizzata al momento, ma Mouat deve togliere lo stone svedese a punto nei prossimi due tiri.comunquel’ultima parola, con unche si profila abbastanza fattibile. 10.39 A metà extra end c’è una stone svedese a punto, ma al suo fianco c’è anche un sasso britannico che potrà rivelarsi utile nel prosieguo della mano. Nessuna guardia sopra la casa. 10.37 Sundgren è perfetto in avvio di extra end. Si complica la situazione per Mouat e compagni.. 10.35 Primi tiri in cui lapiazza guardie centrali, mentre laprova a spostarle lateralmente (senza poterle bocciare) in modo da avere più spazio per...

