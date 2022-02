LIVE Speed skating, Mass Start Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tra poco la finale di Giovannini, poi Lollobrigida (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.34 Il secondo sprint va al giapponese Tsuchiya. 8 giri alla fine, fase di tatticismo ora. 9.33 ATTACCANO KRAMER E ODOR! Swings va a chiudere, ma il belga sta spendendo tantissimo… 9.32 Al primo sprint Ichinoe davanti a Odor e Kramer. 9.31 Attacca l’austriaco Odor, Swings si muove in prima persona per andare a chiudere. Giovannini fa bene a rimanere a centro gruppo. 9.30 Iniziata la finale della Mass Start maschile. Ricordiamo che gli sprint intermedi non contano nulla: assegnano punti importanti solo per la quarta posizione in più… 9.28 Corea, Giappone, Olanda e Canada hanno due uomini a disposizione, un vantaggio non da poco. Il favorito d’obbligo è però il belga Bart Swings. 9.24 I finalisti della Mass ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.34 Il secondo sprint va al giapponese Tsuchiya. 8 giri alla fine, fase di tatticismo ora. 9.33 ATTACCANO KRAMER E ODOR! Swings va a chiudere, ma il belga sta spendendo tantissimo… 9.32 Al primo sprint Ichinoe davanti a Odor e Kramer. 9.31 Attacca l’austriaco Odor, Swings si muove in prima persona per andare a chiudere.fa bene a rimanere a centro gruppo. 9.30 Iniziata ladellamaschile. Ricordiamo che gli sprint intermedi non contano nulla: assegnano punti importanti solo per la quarta posizione in più… 9.28 Corea, Giappone, Olanda e Canada hanno due uomini a disposizione, un vantaggio non da. Il favorito d’obbligo è però il belga Bart Swings. 9.24 I finalisti della...

