Highlights e gol Nantes-Psg 3-1, Ligue 1 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 20 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Nantes-Psg 3-1, match valido per la Ligue 1 2021/2022. Contro la nobile decaduta del calcio francese, arriva un pesantissimo ko per i parigini, soprattutto perché capita dopo la invece positiva vittoria di Champions contro il Real Madrid. In gol Kolo Muani, Merlin e Blas su rigore, Neymar la riapre ma poi sbaglia un rigore. In alto ecco le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di-Psg 3-1, match valido per la. Contro la nobile decaduta del calcio francese, arriva un pesantissimo ko per i parigini, soprattutto perché capita dopo la invece positiva vittoria di Champions contro il Real Madrid. In gol Kolo Muani, Merlin e Blas su rigore, Neymar la riapre ma poi sbaglia un rigore. In alto ecco le immagini salienti. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieC, il #Foggia vince il derby contro il #Monopoli e si rimette in corsa ?? - DiMarzio : #SerieC, il #Campobasso supera il #Bari grazie alla tripletta di Liguori - sportli26181512 : AZ Alkmaar-Heracles Almelo: video, gol e highlights: Successo interno per l'AZ che ha battuto l'Heracles nella gara… - sportli26181512 : Nantes-PSG: video, gol e highlights: Nel match valido per la venticinquesima giornata della Ligue 1, sconfitta del… - sportli26181512 : Real Madrid-Alaves: video, gol e highlights: Nel match valido per la venticinquesima giornata della Liga spagnola,… -