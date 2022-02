Gf Vip 6, Alex Belli e Delia Duran dicono addio all’amore libero? L’attore sorprende la compagna con una proposta inattesa (Di sabato 19 febbraio 2022) Alex Belli e Delia Duran hanno deciso di dire addio all’amore libero? E’ stato L’attore nelle ultime ore a sorprendere la compagna. I suoi avvicinamenti agli altri gieffini hanno sortito il loro effetto sulL’attore di Centovetrine, che nelle ultime ore sembra essere deciso a riconquistare a tutti gli effetti il cuore della Duran. “Non devi permettere che nessun altro ti avvicini. Ti piace di più questo gioco?“, ha detto Alex a Delia. Quest’ultima, dal canto suo, ha iniziato a stuzzicarlo. “Ah, sei geloso te?“. Quindi la risposta di Belli: “Sì. Sono geloso, tanto. Hai cambiato tutte le carte, hai cambiato tutte le regole. Io ti dico che ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 febbraio 2022)hanno deciso di dire? E’ statonelle ultime ore are la. I suoi avvicinamenti agli altri gieffini hanno sortito il loro effetto suldi Centovetrine, che nelle ultime ore sembra essere deciso a riconquistare a tutti gli effetti il cuore della. “Non devi permettere che nessun altro ti avvicini. Ti piace di più questo gioco?“, ha detto. Quest’ultima, dal canto suo, ha iniziato a stuzzicarlo. “Ah, sei geloso te?“. Quindi la risposta di: “Sì. Sono geloso, tanto. Hai cambiato tutte le carte, hai cambiato tutte le regole. Io ti dico che ...

