Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Il motivo è serio e sorprendente

(Di sabato 19 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., volto storico diil programma? Ilsarebbe davvero importante quantoè il volto storico per eccellenza di. L’indiscrezione delle ultime ore ha del clamoroso. La dama potrebbe dire addio per sempre al programma. La curiosità dei fan, a questo punto, è davvero tanta. Se

Nella puntata del 18 febbraio di Uomini e Donne , dopo essere stata stuzzicata molte volte da, improvvisamente, Nadia Marsala ha deciso di mettere la Dama torinese al suo posto.ha anche chiuso, tra le polemiche, la conoscenza con Antonio . Buone notizie per Matteo ...Cosa sta succedendo con Maria De Filippi Tra le dame che massimamente attirano l'attenzione dei telespettatori c'è indubbiamente. Durante la precedente registrazione, la torinese aveva ...Gemma Galgani è il volto storico per eccellenza di Uomini e Donne. L’indiscrezione delle ultime ore ha del clamoroso. La dama potrebbe dire addio per sempre al programma. La curiosità dei fan, a ...Tra lui e Gemma Galgani c'è stata una breve conoscenza, ma tutto è finito nel dimenticatoio. C'è una differenza d'età tra i due e la dama torinese - colpita dal suo interesse - ha subito deciso di ...