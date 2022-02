Donne coraggiose alla scoperta di sé | a Bergamo in scena “Funambole”

(Di sabato 19 febbraio 2022). Camminare su una linea sottile, in equilibrio tra la dimensione delle proprie ambizioni e dei propri sogni e quella della volontà altrui, dei costrutti sociali, delle immagini stereotipate. In una sola parola danzare come “”. È questa la metafora al centro dell’omonimo spettacolo –– ideato da cinque professioniste unite dal bisogno di raccontare senza veli cosa significa essere donna nella società di oggi, in un percorsodi sé. Indomenica 20 febbraio alle 20.30 al teatro Qoelet di Redona aè una produzione indipendente e tutta al femminile. Il testo e la performance delle attrici Virginia Cimmino, Claudia Perossini e Irene Papotti della compagnia Matrice Teatro e allieve del ...

Servizio Informazione Religiosa

Le "donne coraggiose" in Africa, Asia e America Latina sono sostenute con le donazioni per il calendario del digiuno. "Vogliamo utilizzare il ricavato per finanziare la formazione specialistica e gli ...