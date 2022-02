Demet Ozdemir manda fuori di testa i fan: arriva il bellissimo annuncio (Di sabato 19 febbraio 2022) Demet Ozdemir è la bellissima attrice turca che ha raggiunto la fama insieme a Can Yaman grazie alla soap opera Day Dreamer e in questi giorni ha dato ai fan un meraviglioso annuncio. L’attrice ha riscosso un successo stratosferico con la serie turca DayDreamer Le ali del Sogno. La parte da protagonista l’ha divisa con il noto Can Yaman ed i due attori hanno raggiunto la fama internazionale. Demet Ozdemir-AltranotiziaDemet Ozdemir è davvero apprezzata dal pubblico e ha raggiunto milioni di fan nel mondo. La nota attrice è di una bellezza che lascia senza fiato e molto legata alla sua terra ed alle sue radici. La sua vita privata è balzata su tutti i giornali dato che durante le riprese della fiction tra lei e Can è scoppiato l’amore. Cosa è successo ... Leggi su altranotizia (Di sabato 19 febbraio 2022)è la bellissima attrice turca che ha raggiunto la fama insieme a Can Yaman grazie alla soap opera Day Dreamer e in questi giorni ha dato ai fan un meraviglioso. L’attrice ha riscosso un successo stratosferico con la serie turca DayDreamer Le ali del Sogno. La parte da protagonista l’ha divisa con il noto Can Yaman ed i due attori hanno raggiunto la fama internazionale.-Altranotiziaè davvero apprezzata dal pubblico e ha raggiunto milioni di fan nel mondo. La nota attrice è di una bellezza che lascia senza fiato e molto legata alla sua terra ed alle sue radici. La sua vita privata è balzata su tutti i giornali dato che durante le riprese della fiction tra lei e Can è scoppiato l’amore. Cosa è successo ...

Advertising

AZuanigh : @LaEle010282 Il fatto di uomini e donne non so, so che Demet Ozdemir ha la stessa agenzia e anche lei ad un certo p… - ItsLucyEm : Demet Özdemir, retroscena proposta di nozze: l'anello di fidanzamento varrebbe 60.000 euro - Ody91231611 : @yagmure1997 Brava. Purtroppo molte fans qui in Italia sono ossessionate dalla coppia Ozge/Can e non accettano altr… - Chiara02224370 : Quest'estate ci sarà una prima notte di nozze nel mondo della televisione e della musica. Dilan Cicek Deniz-Thor Sa… - bnellyc : RT @Demiu18: @ninanin13963195 @bio_dreamer ???????????????????? ma ti sembra che una che ènella top ten dei film più visti nella classifica mondiale… -