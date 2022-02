Curling, Pechino 2022: Niklas Edin è finalmente oro: “Ancora non ci credo, il percorso è stato durissimo” (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella penultima giornata dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, è arrivato uno dei verdetti più attesi sin dall’inizio del quadriennio, Niklas Edin e la Svezia hanno vinto l’oro nel torneo maschile di Curling. Dopo quello che era successo a Pyeongchang 2018, la vittoria sfumata in maniera surreale contro gli USA di John Shuster, il successo di oggi suona come una rivincita, il degno punto di arrivo di una carriera stellare, a cui mancava solo l’affermazione a cinque cerchi. “Ancora non ci credo“, ha detto al New York Times lo skip svedese Niklas “Ho dovuto chiedere a qualcuno prima di venire qui, ‘Abbiamo vinto, giusto?‘”. La vittoria è arrivata al termine di un incontro duro, bellissimo, contro un team britannico di grandissima qualità, guidato ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella penultima giornata dei Giochi Olimpici di, è arrivato uno dei verdetti più attesi sin dall’inizio del quadriennio,e la Svezia hanno vinto l’oro nel torneo maschile di. Dopo quello che era successo a Pyeongchang 2018, la vittoria sfumata in maniera surreale contro gli USA di John Shuster, il successo di oggi suona come una rivincita, il degno punto di arrivo di una carriera stellare, a cui mancava solo l’affermazione a cinque cerchi. “non ci“, ha detto al New York Times lo skip svedese“Ho dovuto chiedere a qualcuno prima di venire qui, ‘Abbiamo vinto, giusto?‘”. La vittoria è arrivata al termine di un incontro duro, bellissimo, contro un team britannico di grandissima qualità, guidato ...

