Crisi Ucraina | Austin | «Le truppe russe al confine con l’Ucraina si stanno preparando a colpire» Escalation nel Donbass

(Di sabato 19 febbraio 2022) L’denuncia la morte di uno dei suoi militari in scontri con le milizie filolungo la linea di contatto nell’est del Paese. Il militare sarebbe morto, dice l’esercito, ferito da schegge dopo un attacco dell’artiglieria pesante, intorno alle 9 ora locale. «Le Forze Armate ucraine manifestano sentite condoglianze ai parenti e agli amici del defunto», si legge in una nota pubblicata da Ukrinform. Nel nord della città di Donetsk, controllata dai ribelli filorussi, inorientale, secondo quanto racconta una testimonianza riportata da Reuters, sono state udite “diverse esplosioni”. Una cannonata sarebbe invece esplosa in territorio russo a un chilometro dalcon l’nella regione di Rostov sul Don: lo scrive l’agenzia Interfax. «L’esplosione è avvenuta a 300 metri da una ...

Per la vice presidente degli Stati Uniti: "Costi economici senza precedenti per Russia"- Russia, se Mosca invaderà Kiev ci sarà una risposta "rapida, severa e unita" . Lo ha ribadito la vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris , che ha anticipato costi economici "...Laha portato la Nato a rafforzare la sua presenza sul lato orientale e quindi negli Stati membri, come la Lituania, più vicini a Russia o. Le esercitazioni "di deterrenza ...Mentre la crisi ucraina (vedi pag. 3) e la situazione mediorientale sono teatri molto vicini, in cui magari poter utilizzare il potenziale bellico accumulato. E, sempre celandolo nella fraseologia ..."L'invasione dell'Ucraina è ormai pianificata ... Continuano gli incontri bilaterali per risolvere la crisi con la diplomazia.