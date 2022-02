Covid: in Puglia 22 morti e 4.244 casi, il 13% dei test (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 4.244 i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati in Puglia su 32.104 test giornalieri eseguiti (il 13,2%). Le vittime sono 22, mentre sulle 87.931 persone attualmente positive, 725 (ieri ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 4.244 i nuovidi positivi al coronavirus registrati insu 32.104giornalieri eseguiti (il 13,2%). Le vittime sono 22, mentre sulle 87.931 persone attualmente positive, 725 (ieri ...

