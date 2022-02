Cava de’ Tirreni | Cirielli | “Servalli rispetti e tuteli i nostri Vigili Urbani”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho oggi presentato un interrogazione a risposta scritta al Sindacoe all’Assessore alla Sicurezza Baldi per sapere cosa intendono fare in merito allo Stato di agitazione indetto da tutte le sigle sindacali rappresentative degli appartenti al Comando della Polizia Locale di Salerno. Iè da tempo che non ricevono le indennità che gli spettano da contratto, nonostante l’egregio lavoro che svolgono, visto anche il numero esiguo a cui sono stati ridotti. A ciò si è aggiunta la questione della richiesta da parte del prefetto della partecipazione del nostro corpo deiper il servizio di controllo del Green Pass nella fascia serale dei giorni prefestivi. Il comandante ad interim dei...