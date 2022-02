Bob a 4, Pechino 2022: Francesco Friedrich sorpassa Johannes Lochner a metà gara, Baumgartner diciannovesimo (Di sabato 19 febbraio 2022) La Germania continua a dominare nel bob a 4 maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Cambia però la leadership a metà gara, dopo che sono state disputate due delle quattro run (le altre due discese che assegneranno le medaglie in programma domani). Francesco Friedrich, dominatore della disciplina e a caccia di un record strepitoso (quattro ori in due edizioni a Cinque Cerchi), trova il miglior tempo in una pista visibilmente rallentata rispetto alla prima run e si porta al comando in 1’57”00. Cede il passo il compagno di squadra Johannes Lochner, ora secondo a soli 3 centesimi di ritardo: ancora tutto apertissimo in chiave vittoria. Bob a 4, Pechino 2022: Johannes Lochner ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) La Germania continua a dominare nel bob a 4 maschile alle Olimpiadi invernali di. Cambia però la leadership a, dopo che sono state disputate due delle quattro run (le altre due discese che assegneranno le medaglie in programma domani)., dominatore della disciplina e a caccia di un record strepitoso (quattro ori in due edizioni a Cinque Cerchi), trova il miglior tempo in una pista visibilmente rallentata rispetto alla prima run e si porta al comando in 1’57”00. Cede il passo il compagno di squadra, ora secondo a soli 3 centesimi di ritardo: ancora tutto apertissimo in chiave vittoria. Bob a 4,...

