Base in rivolta e sondaggi a picco. L’autogol di Salvini sui referendum. Dalla custodia cautelare alla guerra contro la Severino. Il popolo leghista non vuole un’altra “salva-ladri” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il primo conto è stato presentato dal sondaggio di Ixè. La Lega ancora in calo, sotto la soglia del 17 per cento. Inchiodata al 16,6, con il Movimento 5 Stelle che si appresta al controsorpasso. La settimana ha celebrato il via libera a cinque referendum sui sei proposti in materia di giustizia. Ma per Matteo Salvini c’è poco da festeggiare. Anzi. Quella che ha salutato come una vittoria, sembra materializzarsi come il preludio di un harakiri. La Base del partito sta vivendo con sorpresa e sgomento il capovolgimento delle linea leghista. Tra i quesiti non passa inosservato soprattutto quello che interviene, in senso limitativo, sulla custodia cautelare. La Lega è pur sempre il partito che sventolava il cappio in Parlamento La Lega è pur sempre il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 febbraio 2022) Il primo conto è stato presentato dalo di Ixè. La Lega ancora in calo, sotto la soglia del 17 per cento. Inchiodata al 16,6, con il Movimento 5 Stelle che si appresta alsorpasso. La settimana ha celebrato il via libera a cinquesui sei proposti in materia di giustizia. Ma per Matteoc’è poco da festeggiare. Anzi. Quella che ha salutato come una vittoria, sembra materializzarsi come il preludio di un harakiri. Ladel partito sta vivendo con sorpresa e sgomento il capovolgimento delle linea. Tra i quesiti non passa inosservato soprattutto quello che interviene, in senso limitativo, sulla. La Lega è pur sempre il partito che sventolava il cappio in Parlamento La Lega è pur sempre il ...

