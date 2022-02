“Aspetto un letto in rianimazione”: Francesco Chiofalo in lacrime. Che è successo? (Di sabato 19 febbraio 2022) Francesco Chiofalo sta passando un momento difficile della sua vita, che ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram. A breve dovrà sottoporsi ad un intervento che lo preoccupa particolarmente. LEGGI ANCHE => La nuova vita di Carlotta Mantovan: dove vivono lei e la piccola Stella a 4 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi? L’ex concorrente di ‘Temptation Island’ aveva scoperto, proprio lo scorso anno, di avere un tumore benigno al cervello. Si era dovuto sottoporre ad un intervento delicatissimo per asportare la massa tumorale, e fortunatamente era andato tutto bene. Purtroppo dopo un controllo di routine è arrivata la brutta notizia. È la seconda di brutta notizia per Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Solo poco tempo fa l’ex protagonista di Temptation Island si ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 19 febbraio 2022)sta passando un momento difficile della sua vita, che ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram. A breve dovrà sottoporsi ad un intervento che lo preoccupa particolarmente. LEGGI ANCHE => La nuova vita di Carlotta Mantovan: dove vivono lei e la piccola Stella a 4 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi? L’ex concorrente di ‘Temptation Island’ aveva scoperto, proprio lo scorso anno, di avere un tumore benigno al cervello. Si era dovuto sottoporre ad un intervento delicatissimo per asportare la massa tumorale, e fortunatamente era andato tutto bene. Purtroppo dopo un controllo di routine è arrivata la brutta notizia. È la seconda di brutta notizia per, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Solo poco tempo fa l’ex protagonista di Temptation Island si ...

