Amministrative | Calenda | ' soli o sostegno candidati validi ma mai con Fdi e M5S' **

(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Alle amministrative "dove siamo sufficientemente radicati andremo, dove non abbiamo ancora la forza di fare questo, se c'è un candidato valido, sostenuto dal Pd o da liste civiche di centrodestra, siamo pronti ad appoggiarlo ma solo se non è sostenuto da M5S e Fdi". Così Carloin conferenza stampa al congresso di Azione.

È così che si presenta il gruppo locale 'Porto San Giorgio in Azione', il partito fondato da Carlopronto a scendere in campo nellecomunali 2022, che questa mattina ha ......convocati insieme alle elezioniper aiutare a raggiungere il quorum. Ne consegue che la strategia di Letta potrebbe uscirne con le ossa rotte, anche perché sia Renzi che...Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, uscito vincitore dalle amministrative di ottobre a cui Calenda raccolse il 19,8% delle preferenze: "È un momento delicato e importante ...I due si salutano all’esterno del Palazzo dei Congressi. “Non lo chiamate sindaco che me sento male”, ha scherzato Calenda, che si era candidato alle Amministrative di Roma, non riuscendo a superare ...