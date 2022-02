Al via a Mondello le regate interzonali delle Classi Ilca Laser 4 e 6 (Di sabato 19 febbraio 2022) Si disputeranno oggi e domani, nel golfo di Mondello le regate interzonali delle Classi Ilca Laser 4 e 6. Ad organizzare la manifestazione è il Circolo della Vela Sicilia su delega della Federazione Italiana Vela. Classi Ilca Laser 4 e 6: regate valide per la Classifica nazionale Le regate sono valide per l’assegnazione dei punti della Classifica nazionale di classe e per l’accesso alla prima tappa dell’Italia Cup. Le regate sono aperte ai soli concorrenti della Sicilia, della Calabria e della Campania. Un’ottantina gli iscritti in rappresentanza di quattordici circoli che si daranno battaglia sul campo di regata che sarà preparato nel ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 19 febbraio 2022) Si disputeranno oggi e domani, nel golfo dile4 e 6. Ad organizzare la manifestazione è il Circolo della Vela Sicilia su delega della Federazione Italiana Vela.4 e 6:valide per lafica nazionale Lesono valide per l’assegnazione dei punti dellafica nazionale di classe e per l’accesso alla prima tappa dell’Italia Cup. Lesono aperte ai soli concorrenti della Sicilia, della Calabria e della Campania. Un’ottantina gli iscritti in rappresentanza di quattordici circoli che si daranno battaglia sul campo di regata che sarà preparato nel ...

