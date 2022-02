A Korosten | sulla linea di invasione dei russi

Advertising

linea di invasione dei russi - IL REPORTAGE DELL'INVIATA ANSA LAURENCE FIGA' - TALAMANCA...prima che i mezzi corazzati incontrerebberostrada che porta dritta a Zhytomyr - e alla base aerea di Ozerne - , testa di ponte per circondare Kiev. In bilico tra attesa e fatalismo,è ...Korosten sembra sospesa in un tempo senza tempo, tra le vestigia del passato sovietico, il ricordo degli “eroi di Chernobyl” e un futuro che stenta ad arrivare. La città, di 70.000 abitanti, è sulla ...