VIDEO Simone Deromedis 8° nella seeding run di skicross a Pechino 2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si è da poco conclusa la seeding run dello skicross maschile (disciplina dello sci freestyle) ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022; i migliori atleti sono avanzati alla fase a eliminazione diretta che inizierà a breve (alle 7:00 ore italiane). Tra gli sciatori che hanno superato il turno di qualificazione e che dunque hanno conquistato l’accesso alla fase successiva, c’è l’azzurro Simone Deromedis: il 21enne ha chiuso all’ottavo posto, con 0.54 di ritardo dal primo tempo, siglato dal Campione del Mondo, lo svizzero Alex Fiva, vale a dire 1’11?94. Il giovane azzurro si conferma dunque un potenziale outsider: per quanto visto nella seeding run, si può sperare in un ottimo risultato, con la consapevolezza però che saranno molteplici le sfide da ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si è da poco conclusa larun dellomaschile (disciplina dello sci freestyle) ai Giochi Olimpici Invernali di; i migliori atleti sono avanzati alla fase a eliminazione diretta che inizierà a breve (alle 7:00 ore italiane). Tra gli sciatori che hanno superato il turno di qualificazione e che dunque hanno conquistato l’accesso alla fase successiva, c’è l’azzurro: il 21enne ha chiuso all’ottavo posto, con 0.54 di ritardo dal primo tempo, siglato dal Campione del Mondo, lo svizzero Alex Fiva, vale a dire 1’11?94. Il giovane azzurro si conferma dunque un potenziale outsider: per quanto vistorun, si può sperare in un ottimo risultato, con la consapevolezza però che saranno molteplici le sfide da ...

Advertising

Eurosport_IT : CI AVETE FATTO SOGNARE! ???? Amos Mosaner, Joel Retornaz, Alessandro Arman, Mattia Giovanella e Simone Gonin ci hann… - TIM_music : 'Nuovo giorno Nuova luce'. ?? @ManuDolcenera ci regala un magnifico riadattamento in italiano di 'Feeling Good' di N… - mrs_winch : RT @chermaupas: ho fatto questa cosa (S per ciò che penso direbbe/penserebbe simone ed M ovviamente manuel) - sere21na : RT @esolounfollia: ma parliamo di questa scena dove manuel sorride come un ebete guardando simone ma appena quest’ultimo si alza gli scompa… - rainboyfriends : RT @esolounfollia: ma parliamo di questa scena dove manuel sorride come un ebete guardando simone ma appena quest’ultimo si alza gli scompa… -