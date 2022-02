Vanessa Incontrada esaltata dai fan: cosa è accaduto sui social (Di venerdì 18 febbraio 2022) Vanessa Incontrada torna in prima serata su Canale Cinque con Fosca Innocenti: i fan riempiono d’affetto l’attrice intervenendo su Instagram: quanti messaggi di affetto sui social Questa sera Vanessa Incontrada andrà in scena con l’atto secondo della fiction Fosca Innocenti. La tanto amata attrice, dopo il successo della puntata d’esordio su Canale Cinque, stasera porterà avanti nel racconto la sua Fosca, che il pubblico ha dimostrato di apprezzare fin dal primo momento. Non è un caso se il profilo Instagram ufficiale di Vanessa Incontrada è stato preso d’assalto dai follower, che hanno deciso di mostrare tutto il loro sostegno e affetto all’attrice: “Sei stra brava e stra bella” – ha scritto un fan – . “Non vedo l’ora di guardare il secondo episodio!” – ha ammesso un ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)torna in prima serata su Canale Cinque con Fosca Innocenti: i fan riempiono d’affetto l’attrice intervenendo su Instagram: quanti messaggi di affetto suiQuesta seraandrà in scena con l’atto secondo della fiction Fosca Innocenti. La tanto amata attrice, dopo il successo della puntata d’esordio su Canale Cinque, stasera porterà avanti nel racconto la sua Fosca, che il pubblico ha dimostrato di apprezzare fin dal primo momento. Non è un caso se il profilo Instagram ufficiale diè stato preso d’assalto dai follower, che hanno deciso di mostrare tutto il loro sostegno e affetto all’attrice: “Sei stra brava e stra bella” – ha scritto un fan – . “Non vedo l’ora di guardare il secondo episodio!” – ha ammesso un ...

Advertising

informazionecs : IL 23 Febbraio a CIVITANOVA MARCHE, VANESSA INCONTRADA e GABRIELE PIGNOTTA in ' SCUSA SONO IN RIUNIONE... TI POSSO… - TeleConsiglio : Dunque, adesso l’abbiamo vista, giusto? La nostra Fosca Innocenti. Ovvero Vanessa Incontrada nel suo personaggio pi… - v_senigallia : Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in scena con 'Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?'… - tvblogit : Fosca Innocenti: seconda puntata, cast e location della fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada - SerieTvserie : Fosca Innocenti: seconda puntata, cast e location della fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada -