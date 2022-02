Un posto al sole, Imma Pirone svela: «Per Alberto Palladini serve un miracolo!» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Imma Pirone, ad Un posto al sole, ormai è tra le grandi protagoniste, grazie al complesso e sfaccettato ruolo di Clara Curcio che ha subito conquistato il pubblico. Abbiamo incontrato in esclusiva l'attrice, che ci ha svelato degli aneddoti sulla sua carriera e ci ha parlato del personaggio che interpreta all'interno della soap opera partenopea. Imma, quando ha capito che voleva fare l'attrice? Devo dire che l'ho capito molto presto. Quando ero piccola guardavo i film e dopo un po' imitavo le battute del personaggio che mi era piaciuto di più. Infatti, i miei lo capirono subito che da grande avrei voluto fare l'attrice. Come è approdata ad Un posto al sole? Mi presentai per sostenere un provino come figurante e andò bene! Come è stata accolta sul ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 18 febbraio 2022), ad Unal, ormai è tra le grandi protagoniste, grazie al complesso e sfaccettato ruolo di Clara Curcio che ha subito conquistato il pubblico. Abbiamo incontrato in esclusiva l'attrice, che ci hato degli aneddoti sulla sua carriera e ci ha parlato del personaggio che interpreta all'interno della soap opera partenopea., quando ha capito che voleva fare l'attrice? Devo dire che l'ho capito molto presto. Quando ero piccola guardavo i film e dopo un po' imitavo le battute del personaggio che mi era piaciuto di più. Infatti, i miei lo capirono subito che da grande avrei voluto fare l'attrice. Come è approdata ad Unal? Mi presentai per sostenere un provino come figurante e andò bene! Come è stata accolta sul ...

Advertising

redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni La #trama di #lunedì #21febbraio - VGIFRA : Stemma dei #PROVVISIONATO. @provvisionato Arma: d’azzurro, alla fascia cucita di verde bordata di rosso, accompagna… - Revytmgdr : @johnctmgdr — ormai vuoto. Fece per rimettere la sigaretta al suo posto mentre usciva per andare verso il giardino… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Un posto al sole: Jimmy rivedrà Micaela, c`è qualcosa che non sappiamo? #Docnelletuemani… - UllaCarlini4 : @Annamaria57A @Soleil_stasi Ma sta soleil ha capito che lui e rientrato x fare pace con sua moglie? E Soleil deve f… -