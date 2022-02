Traffico Roma del 18-02-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Luceverdenei ritrovati in studio Tiziano remondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria proseguendo treno Prenestina per un incidente e resta chiusa la zampa che da via di Tor Bella Monaca e metti su via di Torrenova inevitabili ripercussioni per ilin tutta l’area circostante incidente anche su via Cristoforo Colombo ore 20 all’altezza di viale Africa in direzione del centro città ed è ancora intenso ilCome di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Cassia su via Flaminia via Nomentana e su via Pontina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San ...