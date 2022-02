Studenti in piazza per protestare contro il modello scuola. Cortei e occupazioni da Torino a Palermo. “Il ministro Bianchi continua a non ascoltarci” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da Torino a Palermo gli Studenti sono scesi di nuovo in piazza contro il modello di scuola e l’Unione degli Studenti aprirà questa sera gli Stati Generali della scuola. Molti gli slogan contro il governo e il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, scanditi dai manifestanti che hanno esibito cartelli come “il vostro modello di scuola ci uccide”, “la scuola dei padroni impiega gratuitamente Studenti nelle aziende”, “l’alternanza è sfruttamento” e “Basta morire di scuola”. Unione degli Studenti: “Il ministro Bianchi continua a non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Daglisono scesi di nuovo inildie l’Unione degliaprirà questa sera gli Stati Generali della. Molti gli sloganil governo e ildell’Istruzione, Patrizio, scanditi dai manifestanti che hanno esibito cartelli come “il vostrodici uccide”, “ladei padroni impiega gratuitamentenelle aziende”, “l’alternanza è sfruttamento” e “Basta morire di”. Unione degli: “Ila non ...

GiuseppeConteIT : Oggi gli studenti in piazza chiedono risposte e tutele per il loro futuro lavorativo, dopo le recenti tragedie che… - GiuseppeConteIT : Le violenze vanno condannate perché non favoriscono il dialogo, spostando dalla parte del torto chi scende in piazz… - Corriere : Torino, gli studenti in corteo assaltano Confindustria. Sette feriti tra le forza dell’ordine - controradio : Firenze, alternanza scuola-lavoro: oltre 300 gli studenti in piazza - laedraws_ : RT @LRDLofficial: sostegno a tutte le studentesse e gli studenti in piazza. -