Speed skating, programma Olimpiadi 19 febbraio: orari mass start, tv, streaming, italiani in gara

Domani, sabato 19 febbraio, ultimo giorno di gare sull'ovale ghiacciato di Pechino (Cina), sede delle gare dello Speed skating in queste Olimpiadi Invernali 2022. Sarà il giorno delle mass start maschile e femminile e l'Italia cercherà di recitare il ruolo della protagonista. Nella prova delle donne, inutile negarlo, ci sono le attese maggiori. Francesca Lollobrigida è tra le atlete più qualificate in pista e in stagione ha conquistato anche il successo nella tappa di Coppa del Mondo a Calgary (Canada). La "Lollo" ha fatto vedere cose eccellenti nei Giochi: argento nei 3000 metri e quarta a un nulla dal podio nei 5000 metri, con primato italiano sbriciolato. Si può sognare, ma le avversarie saranno tante e forti. Discorso diverso per la gara degli uomini dove ci ...

