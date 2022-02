Soleil Sorge contro gli autori per un mancato provvedimento disciplinare (Di venerdì 18 febbraio 2022) GF Vip: l’attacco di Soleil Sorge contro gli autori La puntata del GF Vip di ieri sera ha lasciato non pochi strascichi, specie nel momento in cui Alessandro Basciano ha beccato un richiamo per la sfuriata, definita “eccessiva” nel pomeriggio e per il modo in cui si è rivolto non solo ad Alex Belli, ma L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 18 febbraio 2022) GF Vip: l’attacco digliLa puntata del GF Vip di ieri sera ha lasciato non pochi strascichi, specie nel momento in cui Alessandro Basciano ha beccato un richiamo per la sfuriata, definita “eccessiva” nel pomeriggio e per il modo in cui si è rivolto non solo ad Alex Belli, ma L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : #Gfvip Katia Ricciareli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto su alcuni coinquilini, poi ch… - GrandeFratello : Marta Sorge è super connessa con noi al Party! Avete domande per lei? Riuscirà Soleil a conquistare la finale? Twi… - SimoBtsArmy : RT @Elpasty77: Ci sono due cose che non mi inquadra, la 1 la Trevisan rivela tutto prima che accade.2 quando in televoto c'è soleil sorge i… - ParliamoDiNews : Soleil Sorge sbotta: `Nathaly ha detto scimmia a Jessica`/ `Quando l`ho fatto io…` #SoleilSorgÈ - CronacaSocial : ? Gianluca Costantino: le rivelazioni, dopo il GF Vip, su Soleil Sorge. ???? -