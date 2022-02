“Sei una escort a basso costo e tuo figlio è un cretino”: scoppia la lite tra Julia Fox e Azealia Banks (Di venerdì 18 febbraio 2022) Duro botta e risposta via social tra Julia Fox e Azealia Banks. Chi sono? La prima, 32 anni, è un’attrice statunitense (nata però a Milano) ed ex fidanzata di Kanye West, il quale ormai ha cambiato nome in Ye. La seconda invece è una rapper e cantautrice di New York. I fatti riportati dal Sun. Il 15 febbraio scorso, Julia Fox via Instagram ha denunciato i titoloni di giornali che, a suo dire, la dipingerebbero come una donna disperata poiché appena lasciata dal fidanzato (Ye, per l’appunto). “Non sono una donna triste e sola che piange da sola su un aereo, non è così”, ha affermato. Le sue dichiarazioni sono state riprese allora dalla rapper, che ha commentato: “Ti conosciamo già. Sei venuta a Miami in cerca di lavoro sessuale, sei una escort a basso costo, sorella. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Duro botta e risposta via social traFox e. Chi sono? La prima, 32 anni, è un’attrice statunitense (nata però a Milano) ed ex fidanzata di Kanye West, il quale ormai ha cambiato nome in Ye. La seconda invece è una rapper e cantautrice di New York. I fatti riportati dal Sun. Il 15 febbraio scorso,Fox via Instagram ha denunciato i titoloni di giornali che, a suo dire, la dipingerebbero come una donna disperata poiché appena lasciata dal fidanzato (Ye, per l’appunto). “Non sono una donna triste e sola che piange da sola su un aereo, non è così”, ha affermato. Le sue dichiarazioni sono state riprese allora dalla rapper, che ha commentato: “Ti conosciamo già. Sei venuta a Miami in cerca di lavoro sessuale, sei una, sorella. ...

damore_marco : A Napoli ognuno vive in una inebriata dimenticanza di sé. Accade lo stesso anche per me. Mi riconosco appena e mi… - RadioItalia : Durante l'intervista, Fabrizio Moro ci ha regalato una versione acustica di 'Sei tu'! ?? @FabrizioMoroOff… - UNHCRItalia : “Per UNHCR la Carta per l’Integrazione rappresenta un ottimo punto di partenza nel lavoro con i Comuni per lo svilu… - agnxplace : meglio una bugia detta a fin di bene per proteggere la propria figlia e privandola dell’affetto di una madre,tanto… - hetakuso____ : @Pinkat4 NON SO DAVVERO COME RINGRAZIARTI e come farti capire quanto ti sia grata per avermi rivolto un messaggio c… -