Rossella Seno e Massimo Germini e le streghe sui roghi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La prendo da lontano. La prendo sempre da lontano, il che forse dovrebbe indurmi a dire che non la prendo da lontano affatto, che il mio modo di raccontare le cose è semplicemente questo, partire da un punto apparentemente imprecisato per arrivare a un punto invece piuttosto chiaro, indicato altrettanto chiaramente già nel titolo, corredato dalla foto di copertina, dire che parto da lontano è una sorta di excusatio non petita che non dovrei esibire, a meno che io non provi un qualche senso di colpa per sottoporre il lettore a tutto questo, senso di colpa che però potrei annullare semplicemente alla fonte cambiando registro, cifra, stile. Quindi no, non la prendo la lontano. La prendo da dove credo possa essere utile prenderla, e confesso che mentre sto digitando queste parole sulla tastiera del mio PC, è al PC che scrivo, neanche mi ricordo esattamente di cosa sto per andare a parlare, ...