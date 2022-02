Referendum giustizia | Salvini | “Un centrodestra unito darebbe bella prova di sé” Ma Meloni è contraria a due quesiti – Video

Advertising

borghi_claudio : Emergo dall'audizione e vedo che sono stati dichiarati ammissibili i referendum sulla giustizia. Occhio che potrebb… - borghi_claudio : Effettivamente trent'anni dopo mani pulite riuscire a dare ai cittadini la possibilità di avere una giustizia più g… - lorepregliasco : (Motivazioni giuridiche a parte, se voi aveste voluto togliere di mezzo i referendum sulla giustizia senza esporvi… - Antonel52432350 : RT @salvini_giacomo: In un'intervista al @Corriere Franco Coppi, avvocato di Berlusconi e dei potenti italiani, smonta i referendum sulla g… - pietro30199674 : RT @Storace: La #sinistra si farà male per i suoi sabotatori #giustizialisti -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum giustizia

ROMA - 'Isullasono in linea di continuità con la riforma Cartabia: rendono compiuto il processo riformatore. Li ho firmati e sostenuti, insieme al mio partito, Forza Italia, perché ...Come valuta l'impegno garantista di Matteo Salvini sui? "Non sta a me dare giudizi, anche se penso che il garantismo debba essere a tutto tondo per essere autentico e non ...I referendum sulla giustizia, di cui, con i Radicali, Salvini, il leader della Lega, ex Nord, trent’anni fa attestata su posizioni giustizialiste, è il promotore, stanno scompaginando gli schieramenti ...I referendum “sopravvissuti” al giudizio della Consulta riguardano invece la giustizia, e in particolare il ruolo e i poteri dei magistrati. Per una strana coincidenza, questa decisione è caduta alla ...