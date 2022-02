Pioli: 'Milan, se sei continuo mentalmente puoi vincerle tutte. Kessie o Diaz? Dipende...' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alla vigilia della trasferta di Salerno il tecnico del Milan Stefano Pioli predica prudenza: 'La Salernitana ha cambiato allenatore, è una squadra diversa rispetto all'andata e questo ci porta qualche ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alla vigilia della trasferta di Salerno il tecnico delStefanopredica prudenza: 'La Salernitana ha cambiato allenatore, è una squadra diversa rispetto all'andata e questo ci porta qualche ...

