Pechino 2022, Bach: “La pressione su Valieva mi ha turbato” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha criticato l’entourage di Kamila Valieva per il trattamento riservato alla pattinatrice russa che nel libero nella gara individuale di pattinaggio di figura è finita giù dal podio: “Mi ha turbato. Si è percepita una atmosfera agghiacciante, una distanza – ha raccontato in conferenza stampa da Pechino -. La pressione su Valieva era oltre la mia immaginazione. Il doping? Raramente succede per opera esclusiva dell’atleta. Intorno c’è sempre un entourage. Gli atleti, anche durante le udienze, non sono pronti a parlare. Per questo motivo abbiamo subito chiesto un’indagine sull’entourage della Valieva. Spero che questa indagine porti a una maggiore trasparenza e faccia emergere la verità e che le persone ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomasha criticato l’entourage di Kamilaper il trattamento riservato alla pattinatrice russa che nel libero nella gara individuale di pattinaggio di figura è finita giù dal podio: “Mi ha. Si è percepita una atmosfera agghiacciante, una distanza – ha raccontato in conferenza stampa da-. Lasuera oltre la mia immaginazione. Il doping? Raramente succede per opera esclusiva dell’atleta. Intorno c’è sempre un entourage. Gli atleti, anche durante le udienze, non sono pronti a parlare. Per questo motivo abbiamo subito chiesto un’indagine sull’entourage della. Spero che questa indagine porti a una maggiore trasparenza e faccia emergere la verità e che le persone ...

