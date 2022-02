(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Lea dirigenti nazionali di lungo corso del Pd che teorizzano alleanze durature con la destra a patto che essa si evolva (a concepirsi come un grande istituto pedagogico) sono oramai un. Temo non appassionante (ma magari mi sbaglio)". Così Pierfrancesco, eurodeputato Pd, su twitter. Oggi in un'intervista Goffredo Bettini ha parlato dell'ipotesi che il Pd governi con ladopo le politiche.

TV7Benevento : Pd: Majorino, 'dem con Lega? ormai certe interviste quasi un genere letterario...' - -

...assistiamo spesso al silenzio e alla timidezza della comunità internazionale, che sembra incapace di mettere freno a quello che sta accadendo. E' sbagliato e pericoloso - il monito di Majorino. Per i dem è Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del Pd che intervenire a botta calda: "La politica non può ignorare questa grande domanda di dignità che passa dalla rivendicazione cruciale ..." Lo ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, parlamentare europeo del Pd. Una "situazione inaccettabile" in cui secondo il parlamentare dem "assistiamo spesso al silenzio e alla timidezza ..."